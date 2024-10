Karla Tarazona a Christian Domínguez: “Los hombres en la cocina sin una mujer no son nada”

En medio de la emisión de Préndete del último viernes 18 de octubre, Christian Domínguez se animó a demostrar sus dotes en la cocina, por lo que se animó a preparar un delicioso Chancho al palo a la naranja huando.

Durante la elaboración del platillo, el líder de la Gran Orquesta Internacional tuvo algunos inconvenientes, por lo que Karla Tarazona se animó a enviarle un mensaje a Christian, a pesar de que contaba con ayuda.

“Escucha, una vez más quedó comprobado que los hombres en la cocina sin una mujer no son nada”, sostuvo Karla mientras Christian hacia su mejor esfuerzo para preparar la comida.

¿LE PREPARÓ UN PLATILLO A KARLA?

En medio de la conversación, Karla Tarazona sostuvo que Christian Domínguez no sirve para estar en la cocina. Estas declaraciones hicieron que el cantante le responda a la conductora del programa. “Ayer no me dijiste lo mismo”, palabras que desataron la reacción de Rocío Miranda.