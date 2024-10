¿Ángelo Fukuy quiere regresar a la Gran Orquesta de Christian Domínguez? Grupo lanza indirectas

Gran Orquesta Internacional, liderada por Christian Domínguez, se presentó en Préndete para anunciar su próximo show de aniversario que se celebrará el 26 de octubre. Durante la presentación, uno de los integrantes lanzó una indirecta, dejando entrever que un exmiembro querría volver a la agrupación, lo que generó curiosidad entre los conductoras Karla Tarazona y Rocío Miranda.

“Deja de estar aruño la puerta que ya no te vamos a dar entrada, los que ya se fueron los que están enterrados ya no vuelven enterrados, ya no vuelven”, expresó uno de los cantantes, lo que abrió interrogantes sobre quién podría haber sido el destinatario de esas palabras. "Lo que pasa es que en las batallas más difíciles siempre están los mejores luchadores. Se quedan ahí a resistir, así es que yo me quedé en pandemia, tú no te quedaste", agregó.

Aunque no se mencionaron nombres directamente, se recordó que varios exintegrantes, como Ángelo Fukuy y Jonathan Rojas, se alejaron de la agrupación durante la crisis por el coronavirus por diferencias con el manejo de la empresa.

¿SE FUERON EN MALOS TÉRMINOS?

Ángelo Fukuy, quien dejó la Gran Orquesta en 2020, había mencionado previamente que decidió retirarse por razones familiares y por no estar de acuerdo con las decisiones de la agrupación, como las presentaciones en plena emergencia sanitaria. Posteriormente, formó su propia orquesta de cumbia junto con otros exintegrantes. Fukuy y Rojas denunciaron que se sintieron sobreexplotarlos en esta agrupación, pues no solo debían de realizar concierto en época del COVID-19, sino que también les bajaron el sueldo.

Además, Jean Paul Santa María, otro exmiembro de la orquesta, también renunció a principios de 2024, tras el escándalo de infidelidad protagonizado por Christian Domínguez. Santa María aclaró en su comunicado que no estaba dispuesto a tolerar comportamientos que afectaran su paz y la de su familia, señalando que nunca fue cómplice de las acciones privadas de los demás integrantes.