Karla Tarazona dice que 'Soltera' de Shakira es su himno y se identifica con la colombiana: "yo fui Shakikarla, yo facturaba de alma"

El más reciente éxito de Shakira, titulado "Soltera", ha causado sensación en todo el mundo, y en Perú no ha sido la excepción. La cantante colombiana no solo agotó en horas las entradas para su concierto del 16 de febrero de 2025 en el Estadio Nacional de Lima, sino que también hizo historia con una segunda fecha el 17 de febrero, la cual también logró un sold out total. Ante el éxito abrumador, ya se especula sobre una posible tercera fecha en Lima como parte de su gira mundial "Las mujeres ya no lloran".

"SHAKIKARLA" FACTURABA EN SU MOMENTO

El tema de la rubia no solo ha conquistado a sus fanáticos, sino que también ha resonado entre la farándula limeña. Karla Tarazona se declaró fan de la barranquillera y bromeó sobre su propia experiencia con las rupturas amorosas, lanzando indirectas a su expareja Christian Domínguez. "Gracias a Dios, esta canción no salió en tu época, porque te hubiera hecho 300 videos", comentó la presentadora refiriéndose al éxito de Shakira con Bizarrap.

Tarazona, conocida por su estilo directo, recordó su propia ruptura con Domínguez, quien le fue infiel."Claro, yo fui Shakikarla, yo facturaba de alma", agregó.

Continuando con el tono jocoso, la exmodelo dejó en claro su apoyo a la ex de Gerard Piqué y volvió a "arremeter" contra Christian. "Yo la apoyo (a Shakira), yo también te hubiera sacado 500 canciones", añadió.