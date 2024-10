¡En exclusiva! Aquí se hospedó Greyssi Ortega y sus hijos tras ser desalojada por deber S/10 mil

Greissy Ortega, hermana de la conocida Milena Zárate, ha vuelto a ser el centro de atención tras ser desalojada junto a su pareja, Randol Pastor, y sus tres hijos de una habitación en Lince por una deuda acumulada de 10 000 soles. Según el propietario del lugar, la colombiana no habría pagado el mes adelantado ni la mensualidad correspondiente a octubre. El equipo de Préndete tuvo acceso exclusivo a las imágenes del desalojo y el hotel donde Ortega se refugió tras el incidente.

El propietario denunció que, tras solicitar el desalojo por falta de pago, Ortega y su pareja discutieron con él, lo que llevó a una intervención policial.

Después de la discusión, la exbailarina de Edwin Sierra intentó regresar a la habitación por la noche, pero se encontró con que la cerradura había sido cambiada, dejándola sin acceso. Ante esta situación, la familia se vio obligada a buscar refugio en un hotel económico en el mismo distrito.

ABOGADO OPINA

El abogado José Chuman, consultado en el programa, explicó que el dueño del inmueble no tenía el derecho legal de cambiar la cerradura, incluso si no se había cumplido con el pago del alquiler. "El propietario puede reclamar el pago, pero no puede tomar justicia por su propia mano. Cambiar la cerradura sin una orden judicial es un acto ilegal de desalojo", afirmó el letrado.