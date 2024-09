Manolo Rojas sobre “Felpudini”: “Hay que recordar siempre su talento y su gran calidad humana”

La comicidad peruana se encuentra de luto tras el fallecimiento de Rodolfo Carrión, conocido como ‘Felpudini’, reconocido por todos como un gran maestro de comedia en el Perú.

El actor y profesor de actuación falleció a los 75 años de edad tras una larga lucha durante varios años contra el cáncer de pulmón.

Muchos lamentan la partida del recordado comediante que deja un legado de risas y entretenimiento, pero sobre todo de muchas enseñanzas en el mundo de la actuación.

Manolo Rojas recuerda a su “Tío Felpu”

El actor cómico Manolo Rojas, llegó hasta el velatorio de Rodolfo Carrión y no pudo evitar recordar anécdotas vividas, destacando su gran calidad como ser humano.

“Hay que recordar a ni Tío Felpu siempre por su talento y su gran calidad humana”, señaló el actor cómico.

“Siempre me orientaba con respecto a mis emociones, Ten cuidado con tus emociones siempre me decía (…) Me quedo con lo bueno de mi tío, era un maestro, y siempre nos contaba que fue rescatado del terrible terremoto de Huaraz y quería escribir un libro de esa experiencia”, comentó muy emocionado.

Sobre “Una palabra que lo describiría sería autentico, talentoso, solidario, en realidad son muchas las que caracterizaron a mi Tío Felpu”, manifestó Manolo Rojas momentos antes de ingresar al sepelio de quien considera como uno de sus maestros de la comicidad.