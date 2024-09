Christian Domínguez sobre la infidelidad: “A mí me traicionaron de adolescente”

Esta mañana en Préndete, se tocó el tema de las relaciones entre las personas y como estas pueden verse afectadas con una traición, ya sea en el plano amical o el amoroso.

Y fue inevitable tocar el tema de la infidelidad, que como se sabe es la ruptura de la promesa de permanecer confiables el uno al otro en la relación de pareja.

Este tipo de traición en pareja es un abuso o mal uso de la confianza que se ha depositado en una persona que entabla relaciones amorosas y/o sexuales con alguien más.

Christian Domínguez se pronunció sobre la traición en pareja

Durante la exposición del tema sobre la infidelidad en las parejas, el conductor de Préndete Christian Domínguez se sinceró e hizo una revelación sobre un doloroso hecho durante su etapa de adolescente.

“Sobre la traición en pareja, yo soy el vivo ejemplo de eso (…) es un tema bastante doloroso para la otra persona, no te das cuenta del dolor que estas causando, no sabes todo lo que sucede en ese momento hasta que te das cuenta que estás haciendo daño”, manifestó Domínguez.

“A mí me traicionaron de adolescente, pero considero que eso no me ha marcado, ya que en ese momento no se valora, ya de adulto uno valora lo que está perdiendo”, revelando que sufrió de una traición amorosa, durante sus comienzos como cantante.