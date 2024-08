Emil responde a la advertencia de Christian Domínguez sobre su sobrina: “me gustan las mayores”

Parece que la vida le sonríe al cantante urbano Emil, quien ha recibido el reconocimiento de sus seguidores por su nuevo tema ‘Piola de Flow’ y la invitación de María Becerra para abrir su concierto.

La reconocida actriz cómica Zelma Gálvez se robó la atención tras protagonizar el videoclip de dicho tema, el cual destaca por estar colmado de jergas peruanas.

LA SOBRINA DE CHRISTIAN DOMÍNGUEZ

Emil señala que tras el clip lo han empezado a “molestar” con Zelma Gálvez. Ante este comentario, el conductor de Préndete Christian Domínguez le advirtió que mientras no lo fastidien con su sobrina Mariagracia Mora, “no hay ningún problema”.

“Mientras que no lo fastidien con mi sobrina Mariagracia, no hay ningún problema (¿con quién?), con mi sobrina Mariagracia, con quién te veo en todos los TikToks”, le advirtió el cantante de cumbia.

Ante las declaraciones de Domínguez, Emil le aseguró que solo la ve como una amiga y reveló que él prefiere a las mujeres mayores.

“No, Mariagracia es mi causa, no, a mí me gustan las mayores, ya lo he dicho ya”, aseguró el artista.