Habla el Pueblo: Dice amarte, pero no te lo demuestra ¿Será amor?

Dicen que hay muchas formas para amar, pero lo cierto es que los actos definen al amor en todo sentido. "Cuando se ama se entrega el alma", dicen los poetas, pero en la practica eso no parece ser tan cierto y es que por desgracia muchas personas hablan del ese bello sentimiento prometiendo muchas cosas, desde una vida plena hasta bajar la luna para el ser amado, pero cuando las palabras no corresponden a los actos significa que esas intenciones no son verdaderas.

Por sentido común todos entendemos que, las palabras siempre deben ir en concordancia con los actos, en otro sentido se quedan en el aire y lo que realmente mandan son los gestos y detalles hacia la pareja.

El pueblo habla de la falta de detalles

Tener una relación sentimental no siempre es sencillo, se requiere de compromiso, confianza, lealtad y sobre todo amor, sin embargo, en algunas ocasiones se llega presentar un falso discurso de algún miembro de la pareja que a pesar de asegurar amar a la otra parte no lo demuestra con acciones.

En Préndete salimos a las calles a preguntar al ciudadano de a pie que opina de esto y ¿qué tanta importancia le dan a los detalles en la relación?