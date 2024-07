Así reaccionaron Christian Domínguez y Karla Tarazona ante la primera novia de su hijo: ¿Qué le aconsejaron?

Los conductores de Préndete, Christian Domínguez y Karla Tarazona, compartieron sus reacciones al descubrir que su hijo mayor, Stefano, a los 14 años, ha comenzado a experimentar sus primeros pasos en el mundo del amor. El adolescente siempre ha considerado al cantante como una figura paterna, por lo que le pidió ayuda para informar a su mamá sobre su nueva relación.

"Como mamá, creo que si uno se pone en su trinchera y dice no, es peor porque podemos ocasionar hasta que nuestros niños se escapen de la casa porque sienten que no son comprendidos”, opinó Tarazona al enterarse de que su pequeño ya tenía "flaca". La presentadora también resaltó la importancia de crear un "círculo de confianza" para que los hijos se sientan cómodos para hablar sobre este tipo de experiencias. "Bueno, yo la recibí bien. Hablo con mi consuegra también", agregó Karla.

CHRISTIAN LES HABLÓ SOBRE SUS ERRORES

Por su parte, Christian detalló su rol en la nueva fase de la vida de Stefano: “Mis dos hijos me contaron sobre el tema. 'Tengo mi flaca, papá, y yo quiero que me apoyes. Son cosas de hombres porque mi mamá no entiende', y yo le dije 'Tu mamá es cargosa, pero tienes que entender que es estresada, pero tú tranquilo (yo te ayudo)'", narró.

El cumbiambero detalló sobre la relevancia de ser un padre accesible y comprensivo, especialmente debido a sus propios errores pasados. "Para mí es más complicado explicarles todo a ellos por obvias razones. Es complicado, tengo que hablarles de mis mismos errores. Con ambos hijos soy muy sincero, los dos han estado en ese momento complicado de mi vida. (Por ejemplo) Mi hijita preciosa ya lo tiene clarísimo y gracias a Dios está con un buen niño, un buen muchacho", sostuvo el artista.

"Lo que tenemos que hacer como padre es estar cerca a ellos y que seamos amigos de ellos y que tengan la confianza, porque si no va a ser complicado", concluyó Domínguez.