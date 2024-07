Christian Domínguez rompe su silencio tras beso con Karla Tarazona: “no estamos haciendo daño a nadie”

En la última edición de Préndete, Christian Domínguez no pudo evitar pronunciarse sobre las imágenes en las que se le ve besando a su compañera y expareja Karla Tarazona.

“La gente está esperando como loca que digamos algo al respecto de lo que ha sucedido el día de ayer, bueno queremos decirles que no podemos decir mucho tampoco aquí, esto es un programa familiar es un magazine familiar donde no se habla de espectáculos (…) lo que pueden saber aquí, la gente que nos ve diariamente es que nosotros estamos muy tranquilos, muy relajados y felices, ¿por qué? porque no estamos haciendo daño a nadie, no estamos haciendo sufrir a nadie, somos personas solteras. Entonces, podemos manejar nuestra vida personal de la mejor forma, de la mejor manera, y eso es lo que estamos haciendo. No vamos a explayarnos en este espacio porque, como les decía, la gente que nos ve el programa todos los días son mamitas, son papitos familias que están viendo un magazine en el que se habla de cosas para ustedes, donde no se habla de espectáculos. Entonces, por acá queríamos darle ese mensaje, nada más porque tampoco quiero que piensen, o queremos que piensen, que no hacemos caso o que no queremos ni siquiera pronunciarnos”, dijo en Préndete.

¿CÓMO REACCIONÓ KARLA TARAZONA?

Por su parte, la conductora prefirió no complementar las palabras de su compañero y rápidamente cambió de tema; no obstante, horas antes se pronunció en su espacio radial sobre el polémico “chape”.

“No es ampay, eso es cuando te estás escondiendo de alguien o de algo… Fue un pico, lo que ven ahí es lo que hay, nadie se esconde, fue una reunión en mi casa, si uno quiere esconder algo le quitas el teléfono a todos, desatinada la persona que ya sabemos quién es… Fue en mi casa, una fiesta que quisieron organizar mis hijos y su hija… Un beso no es oficializar”, dijo Tarazona, haciendo referencia al polémico momento que vivió en el cumpleaños número 41 del cantante de cumbia.

Adicionalmente, precisó que sus hijos no aparecen en este video y que piensa conversar con ellos sobre lo sucedido.

“Tengo que conversar con ellos, a Christian lo quieren mucho, esto no es un proceso que sea fácil, para nosotros tener una conversación con ellos, hay una asesoría psicológica, esta es una parte privada que la guardo yo”, agregó.