Karla Tarazona hace curioso pedido de esposo y le responden: "tampoco hacemos milagros”

En la última edición de Préndete, Karla Tarazona se quedó sin palabras tras la inesperada respuesta de Carol Arriaga, imagen de Quality Producs, ante su curioso comentario sobre esposos.

“Hoy, Carito, como siempre, todos los días me tiene que traer algo innovador para la casa porque así es, en Quality products nos ayudan a mejorar nuestra vida. Lo único que no me has traído hasta el día de hoy, es un esposo”, sostuvo Tarazona.

INESPERADA RESPUESTA

Ante el curioso comentario de la conductora de Préndete, Arriaga le dijo entre risas que no hacían “milagros”.

"No, tampoco hacemos milagros. Imagínate si estamos trayendo esposos, traemos para todos. Se nos agotan”, le respondió la comunicadora, palabras que causaron la risa de Tarazona, quien evitó replicar a la broma.