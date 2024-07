¡Luego de 12 años regresa a su casa televisora! Tefi Valenzuela promueve canción con temática social

Luego de una década, Tefi Valenzuela, regresó a los pasillos de Panamericana Televisión, lugar donde inició su carrera en la televisión. En el set de Préndete, Valenzuela compartió cómo se siente al volver a la que fue su casa durante sus primeros años en la industria, y sobre su nuevo proyecto musical.

"Volver aquí realmente me trae mucha nostalgia. Le decía a Rocío que nos hemos metido en formol, porque seguimos igualitas," comentó la modelo.

La artista participó en una segmento de cocina donde colaboró para preparar un tradicional rocoto relleno, plato típico de su Arequipa natal.

"Hace mucho que no preparo un rocoto relleno. Estuve en Arequipa grabando el videoclip de mi última canción 'Este Dolor'. Quise mostrar lo hermosa que es mi tierra", señaló.

Aunque admitió no ser experta en la cocina, Tefi se involucró en el proceso con la ayuda del chef César de la Puente, quien guio la preparación del plato. "Esta es mi primera vez cocinando esto, así que no me hagan totalmente responsable si no sale perfecto", bromeó Valenzuela.

MENSAJE SOCIAL

Durante la entrevista, Tefi también habló sobre su reciente producción musical y cómo incorpora elementos de su cultura arequipeña. "El videoclip fue grabado en locaciones emblemáticas de Arequipa, como la catedral y el cementerio de la Apacheta, que está lleno de leyendas. También usamos una plaza de toros", explicó.

La artista aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje importante sobre la salud mental, un tema central en su nueva canción. "Es vital hablar más sobre la salud mental. Mi video quiere poner en relieve la importancia de prestar atención a este problema global", indicó.