¿Se puede reconquistar a un ex? Christian Domínguez abre su corazón: “no solo era la infidelidad”

En la última edición de Préndete, Christian Domínguez sorprendió a sus compañeras tras dar una vasta reflexión sobre la posibilidad de reconquistar a una pareja, precisando que él “ha pasado por todas las etapas”.

“El motivo por el cual se separaron es importante, el tema del tiempo (…), puede que tengan temas que arrastren que se tienen que solucionar. De nada sirve que tú quieras intentar, por más amor que tengas, volver con la persona si vas a regresar para volver a separarte, porque no solo era el tema de la infidelidad, sino también era que arrastraban muchas cosas que se tenían que solucionar. Entonces, es reestructurar toda la relación. A veces el amor no te va a alcanzar, bueno es complicado porque más daño nos hacemos estando juntos, que separados”, señaló.

“No solo tiene que solucionarse el tema que fue el punto final o la gota que derramó el vaso, no. El vaso se llenó hace tiempo y hay que comenzar a limpiar ese vaso para saber si se puede volver a empezar (…) la mujer va a recordar solamente la última gota que derramó el vaso, pero no va a recordar lo que estuvo llenándolo. Entonces para qué pasar ese mal momento, si todavía no estás listo”, agregó, destacando la importancia del tiempo en estos procesos.

¿REGRESAR?

El conductor también sostuvo que para él la reconquista se debe dar de forma natural y que, si él cometió un error, tiene que asumir sus consecuencias.

“Las consecuencias tienes que asumirlas y afrontarlas, yo prefiero que las cosas sí se van a dar, tienen que darse naturalmente. El tema de está luchando o estar presionando por volver porque yo me equivoqué, hace más tormentosa la relación y haces que la persona se equivoque y si dice que sí, es por tu intensidad de querer regresar, sobre todo cuando tienes familia. Entonces, yo creo que sí bien o no, bienaventurados los tiempos, pasa el tiempo y esto nace, brota de parte de ambos naturalmente, sin haber dicho ‘por favor entiéndeme, escúchame’, serenata o flores, eso es lo que va a durar y eso va a ser para siempre”, añadió.

¿CÓMO REACCIONÓ KARLA TARAZONA?

Ante las palabras de su expareja, Karla Tarazona, sostuvo que para ella el tiempo es muy importante en un proceso de reconciliación amorosa.

“Los años se supone que no pasan en vano, que cada uno siguió su vida y que aprendiste y experimentaste y entendiste cosas y se supone que eres una mejor persona”, opinó, destacando la importancia de “no crear falsas expectativas”.