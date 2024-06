¡Te dieron dónde más te dolió!: Cómo afrontar un rechazo cuando te declaras

Sentirse rechazado es lo contrario a sentirse aceptado todos los sabemos, pero a pesar de eso siempre duele. Pero el hecho de que una persona reciba un rechazo no significa que no la aprecien, valoren o consideren importante, pero eso no es lo que tu querías, después de declarar tus sentimientos.

Mejor que nadie, si tu lo viviste, sabes que el rechazo duele y es imposible evitarlo por completo.

Cómo afrontar el rechazo

Cuanto mejor aprendemos a manejar el rechazo, menos nos afecta y en Préndete junto a Rocío Miranda y Karla Tarazona te ayudamos a responder la pregunta: ¿cómo puedes desarrollar la capacidad de afrontar el rechazo?