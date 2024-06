Jair Mendoza a Sergio George: “Hasta cuando vamos a tolerar que menosprecie a los artistas peruanos”

Luego de las declaraciones de Sergio George en el podcast de Yahaira Plasencia donde aclaró diversos puntos que estaban en boca de los medios de entretenimiento, la expareja de ‘La Patrona’, Jair Mendoza arremetió contra el productor musical.

En un post compartido en redes sociales, Mendoza mencionó que George estaba de infravalorar el talento de los peruanos en el rubro de la música.

“Hasta cuando vamos a seguir tolerando que este “SR” menosprecie el trabajo de los artistas peruanos? Quédate por allá “Brother”. Ahora van a decir que este “SR” vino ayudar a la industria por amor al Perú”, se puede leer en lo publicado por el salsero.

DISCUSIÓN ENTRE DOMÍNGUEZ Y TARAZONA

Tras este caso, Karla Tarazona arremetió contra Christian Domínguez, quien prefirió no pronunciarse sobre el tema, lo que causó que Tarazona le dijera un par de cosas frente a cámaras.

“Yo no voy a opinar al respecto”, fue lo que mencionó el líder de La Gran Orquesta Internacional a lo que Karla respondió: “No me parece (….) Si vamos a estar cuidando a nuestros amigos, mejor nos quedamos en nuestras casas a tomar el café, estamos trabajando en un programa y tenemos que ser neutros”.