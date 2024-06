¡No se aguantaron las lágrimas! Papá de Christian Domínguez lo sorprende en el set de Préndete

A vísperas del Día del Padre, el equipo de Préndete le dio una emotiva sorpresa al conductor y cantante Christian Domínguez. La conmovedora visita de su padre, Óscar Domínguez, dejó al cumbiambero sin palabras y lleno de lágrimas.

EMOCIÓN Y MUCHAS SORPRESAS

El emocionante momento comenzó con la entrada de los hijos de Karla Tarazona al set, quienes le entregaron a Christian un regalo muy especial: una foto con ellos y otra con su padre. El artista, visiblemente conmovido, expresó: "Si me dediqué a esto (a ser artista) fue porque él me dio su bendición para hacerlo, fue el que me cuidó al comienzo y por él yo me lo tomé como mi carrera", dijo con la voz entrecortada.

La sorpresa culminó cuando don Óscar apareció en el set, siendo recibido con un fuerte abrazo y besos de su hijo. "Les presento al mejor de los Domínguez, al que ha hecho posible que seamos una familia grande. Yo puedo haberme equivocado mucho como persona, pero como padre no lo voy a hacer porque mi papá nunca lo hizo", señaló Christian entre lágrimas.

Don Óscar, también emocionado, expresó su agradecimiento: "Realmente muy sorprendido y agradecido a la vez a todos ustedes por este bonito homenaje. Christian es un buen padre y un buen hijo, y por eso Dios siempre me lo va a proteger", sostuvo.

El progenitor de Christian continuó hablando del orgullo que siente por él: "Yo la verdad no puedo opinar en cuanto a su vida privada. Lo único que hago es que cuando él sale a trabajar, le pido al Todopoderoso que regrese bien para que siga esforzándose por mantener a su familia y a sus hijos, a quienes tanto adora. La verdad es que estoy muy orgulloso de él porque es un maravilloso hijo", confesó entre sollozos.