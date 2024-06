Christian casi se quiebra al hablar de su padre en Préndete: "Es el mejor Domínguez que va a existir"

Préndete se adelantó la celebración del Día del Padre, que se festejará el próximo domingo. Durante la transmisión, Christian Domínguez se emocionó al hablar de su progenitor, y conmovió a todo el set.

Al principio, el cumbiambero expresó su sentir sobre la diferencia en la celebración del Día del Padre respecto al Día de la Madre: "¿Qué pasó? No entiendo por qué nuestro Día del Padre no es tan glamuroso como el Día de la Madre, si somos tan importantes en las vidas de nuestros pequeños". A lo que Rocío Miranda respondió: "Por tu pedido y porque me acaba de decir el señor productor, es que sí lo vamos a hacer glamuroso. El Día del Padre vamos a agasajarlos como tiene que ser, mira todo, tú tranquilo", indicó.

Entre risas, Domínguez añadió: "No me hagan mucha vaina porque me pongo a llorar". La conversación continuó con Karla Tarazona bromeando sobre la cuota escolar: "¿Tú crees que me puedas pasar la cuota del padre del colegio?" y Christian replicó: "Hablando de sentimientos, porque somos los dos llorones, porque a mí me tocan rapidito y tú te vas a otro lado", le recriminó.

El ambiente se tornó más emotivo cuando Karla mencionó: "O sea, pero escúchame, que ya el jueves celebra y no he dado la cuota para tu regalo". Rocío Miranda añadió con simpatía: "Pobrecito, le rompieron su corazoncito". "Bueno, está bien, una vez al año, después que él rompe corazones, ¿por qué uno no se lo puede romper? No entiendo", bromeó Karla.

ES UN GRAN TIPO, MI VIEJO

Domínguez, en un momento de nostalgia, comenzó a interpretar la canción "Mi Viejo" de Piero. Al preguntarle si le cantaba esa canción a su papá, respondió con emoción: "Sí, porque es mi héroe. Mi papá es mi héroe". Entre lágrimas contenidas, añadió: "Mi padre es el mejor Domínguez que va a existir, es el único al que nunca vamos a poder igualar. Es mi héroe, un ejemplo de padre, de esposo, de amigo". Ante esto, Tarazona agregó: "Eso hubieras aprendido".