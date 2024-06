Karla Tarazona revela que una de sus exparejas es narcisista: “se venden como personas perfectas”

En la última edición de Préndete, Karla Tarazona abrió su corazón y habló sobre su experiencia teniendo una relación con un narcisista.

La especialista Jenny Beingolea brindó mayores detalles sobre cómo reconocer a un narcisista y mayores detalles sobre este trastorno de personalidad.

“Los narcisistas saben disfrazar muy bien la situación, se venden como las personas perfectas, el hombre o la mujer perfecta, que tú la ves y dices: ‘Asu, ¿existe un hombre o una mujer así tan perfecta?’”, señaló Tarazona, según su experiencia.

“Ya, muy obvia, ya”, dijo entre risas Christian Domínguez al escuchar que su compañerita dijo que “no todos” los narcisistas son atractivos.

RUPTURA CON UN NARCICISTA

La conductora de Préndete habló sobre cómo fue su proceso de ruptura con un narcisista; no obstante, no precisó sobre cuál de sus exparejas tendría este trastorno de personalidad.

“¿Qué pasa cuando tú terminas esa relación?, lo que hace el narcisista para quedar bien es una campaña para desprestigiarte y hacerte quedar mal, porque claro, como ‘ellos son perfectos, ellos son los buenos, ellos son todo lo bueno que puede existir en el mundo’, la mala eres tú, la que jugó con ellos fuiste tú”, dio a conocer.

¿QUÉ HACER FRENTE A UN NARCISISTA?

Beingolea precisó que un narcisista es una persona “que se cree superior a otros” y recomendó a los televidentes no perder su tiempo en discusiones con ellos, ya que “en su cabeza no existe la pelea, existe el triunfo” y que posiblemente no escuchen sus argumentos.

TRATAMIENTO

Con respecto al tratamiento, indicó que para que “una persona narcisista mejore tiene que tener un tratamiento psicológico largo porque es un tema de personalidad y de comportamiento”.

Adicionalmente, no descartó que las personas puedan mejorar; no obstante, advirtió que muchos narcisistas se encuentran acompañados de otras psicopatías, pero que el tratamiento usual para los pacientes con este trastorno de la personalidad es una larga data de acompañamiento psicológico.