Samahara Lobatón y sus antojos: así reaccionó Bryan Torres cuando le pidió unos Doritos a la 1 a.m.

En la última edición de ‘Préndete’, Bryan Torres reveló mayores detalles sobre el trato y los acuerdos a los que ha llegado con su expareja sobre la crianza de su hija mayor y el tipo de comunicación que tiene con Samahara Lobatón, quien será la madre de su próximo retoño.

“Con la mamá de mi hija, que ya tiene 9 años, siempre hemos pensado que somos un equipo, somos un equipo como padres. Por ejemplo, mi hija hace karate, vamos siempre a acompañarla a sus eventos o cosas que ella quiere hacer. Por ejemplo, yo la recojo todos los días (del colegio), de pasar tiempo con ella, de conversar porque ya está grande, ya ve televisión ya me preguntan muchas cosas”, indicó el cantante, quien precisó que esta relación terminó luego de su expareja le manifestase no estar de acuerdo con ciertos aspectos de su carrera musical.

ANTOJOS DE SAMAHARA LOBATÓN

En el caso de Samahara Lobatón, reveló que pese a su polémica ruptura ha estado al pendiente de las necesidades de la madre de su futuro hijo y sus antojos de embarazada.

“Ahorita, estamos conversando bastante. Me dice cómo está, cómo se siente. Ayer, estaba en un evento como a la 1 de la mañana y me dijo me ayudas: ‘quiero un Dorito’, se le había provocado, le pedí por una aplicación y me dijo: 'gracias, tu bebé te lo agradece'. Entonces todo bien, mientras haya comunicación”, reveló.

Durante el mencionado programa, una psicóloga expuso algunos consejos que los padres separados deberían tomar en cuenta al momento de querer entablar una relación amical o de cordialidad con su expareja como el poner a los hijos como prioridad, ir más allá del ego y conversar con los pequeños sobre el tema.