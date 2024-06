Christian Domínguez confirma que fue abordado agresivamente por reporteros: "Pudo pasar una desgracia"

Christian Domínguez aclaró la incómoda situación que vivió cuando fue abordado de manera agresiva por reporteros de "Amor y Fuego" en los exteriores de Panamericana Televisión. El incidente fue capturado por las cámaras del programa "Todo se Filtra", conducido por Kurt Villavicencio, quien compartió las imágenes y expresó su preocupación por el comportamiento del equipo de prensa.

"Lo jalonea como para retenerlo para que venga su equipo y le haga una entrevista, pero lo que me cuentan las personas que han estado en la puerta del canal es que ha sido de una forma muy brusca, ha podido pasar un accidente", comentó Villavicencio este último miércoles.

En esa línea, el cumbiambero quiso explicar lo que realmente pasó en ese momento. El artista indicó que inicialmente saludó a Nadia, una amiga que conoce desde años, pero que luego el ambiente se tornó tenso cuando intentaron impedir que cerrara la puerta de su vehículo para sacarle algunas declaraciones. "No pueden impedir que cierres la puerta del carro porque puede ocasionar que lastimes al reportero y ahí se hace un problema mayor", señaló Domínguez.

Domínguez dijo que, aunque se encontraba de buen humor y dispuesto a saludar a su amiga, no tenía intenciones de dar declarar ante cámaras. Sin embargo, la insistencia del equipo de prensa fue inapropiada. "Ayer yo estaba de buen humor, salía justamente al almuerzo y me abrazo con Nadia, pero cuando llego al carro y quiero cerrar la puerta, ya aparece el reportero y la cámara, y no me dejaban cerrar", detalló. "Comencé a decir 'Chicos, chicos, no puedo, disculpen', pero ellos seguían, y el carro ya estaba acelerando", agregó.

El cantante insistió en que este tipo de abordajes pueden provocar accidentes. Sus compañeras Rocío Miranda y Karla Tarazona pidieron que se respete el espacio y las decisiones de los artistas.