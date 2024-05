Karla Tarazona tras encontrarse a Kurt Villavicencio en simulacro: "En los desastres naturales no hay enemigos"

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) llevó a cabo el primer Simulacro Nacional Multipeligro del 2024 este viernes 31 de mayo, con el objetivo de mejorar la capacidad de preparación y respuesta de la población y las entidades de emergencia ante eventuales desastres. En esta ocasión, el equipo de Préndete de Panamericana Televisión también participó activamente en el ejercicio.

A las 10 de la mañana, las sirenas sonaron anunciando el inicio del simulacro de sismo a nivel nacional. Karla Tarazona, junto con sus compañeros, evacuaron las instalaciones siguiendo los protocolos de seguridad establecidos. Esta dinámica es particularmente significativa ya que conmemora el fuerte sismo de 1970 en Yungay, que dejó una profunda marca en la memoria colectiva del país.

SE VIERON LAS CARAS

Durante la evacuación, Karla tuvo un encuentro con el conductor de Todo se Filtra, Kurt Villavicencio. "En los desastres naturales no hay enemigos", bromeó la exmodelo a Rocío Miranda.

Préndete compartió imágenes del simulacro donde se puede escuchar a Kurt desde la esquina de la avenida Arequipa, gritar: "Te estoy esperando en mi programa, Karla". A lo que Tarazona replicó: "Sigue esperando sentado, porque parado te vas a cansar", vociferó a varios metros lejos de él.

QUIEBRE DE LA AMISTAD

La relación entre Karla Tarazona y Kurt Villavicencio se ha visto deteriorada en los meses. Según Tarazona, el fin de su amistad se debió a un comentario que le afectó profundamente.

"Cuando tienes tantos años de amistad o culpando a otras personas para justificar lo que has hecho. Yo pienso que cuando uno decide alejarse de alguien es porque es directo el tema, es decir, yo no me voy a alejar de mi mejor amigo porque hiciste esto o lo otro, sino porque directamente chocó conmigo”, señaló la también locutora de radio en una ocasión.