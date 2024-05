Christian Domínguez a 'La Mackyna’: “Tú eres mi creador, yo era una porquería”

Para nadie es un secreto la amistad que los une, y es que Mack Songhurst, apodado como 'La Mackyna’, es muy cercano a Christian Domínguez, y no solo es su amigo, sino su entrenador personal.

“El hombre es demasiado adicto al deporte” mencionó 'La Mackyna’ al referirse a la rutina que lleva el cantante de cumbia en el gimnasio y el comentario llegó a propósito del tema que se estaba tocando en el programa Préndete, sobre “La adicción que puede traer llevar una vida fitness”.

En un momento de la entrevista Domínguez dedicó estas palabras a su entrenador y amigo personal:

“Tú llegaste a mi vida, para lograr la mejor versión de mí (…) Mi mejor versión física la he conseguido contigo, tú eres mi inventor, tú me haz hecho desde allí, yo era una porquería, tu me haz puesto como si fuera una roca”.

Tras estas declaraciones, 'La Mackyna’ señaló que va pedir sus regalías por el físico que ahora el cantante tiene y luce en sus shows con su orquesta.

Cabe señalar que, ahora Karla Tarazona también está entrenando bajo la supervisión de 'La Mackyna’.