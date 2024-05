Karla Tarazona revela cómo le presentó a su hijo a Pamela Franco: “te voy a contar lo que pasó”

En la última edición de Préndete, Karla Tarazona reveló cómo fue el proceso para presentarle a su hijo Valentino a la nueva pareja de aquel entonces de Christian Domínguez, Pamela Franco.

“Yo te voy a contar lo que pasó una vez, basado en mi experiencia. Cuando él (Christian Domínguez), tuvo una pareja lo que hicimos nosotros, obviamente asesorados por una psicóloga y conversado, fue que yo llevé a Valentino y lo presenté, entonces Valentino vio que había una relación cordial entre todas las partes y ya no hubo esa incomodidad de decirle o no a mi mamá ‘qué vi, qué hice’ porque no queríamos que pasara eso”, indicó Karla.

¿CÓMO SE LLEVAN LOS HIJOS DE KARLA TARAZONA CON CHRISTIAN DOMÍNGUEZ?

Rocío Miranda reveló que se quedó sorprendida al ver la buena relación que tienen los hijos mayores de su “compañerita” con el cumbiambero, quienes se refieren a él como “papá”.

“Yo me he quedado sorprendida de la buena relación que tienen los hijos de Karla, los dos hijos mayores contigo Christian, le dicen papá, tú les dices hijos, se van a jugar futbol, tienen mucha conexión, yo me he quedado sorprendida porque son pocos los casos”, indicó la exvoleibolista.

El cantante de cumbia señala que él les explicó a los tres menores desde muy pequeños “como eran las cosas” y les pidió que ellos le dijeran como quisieran, pensando que un futuro se iba a referir a él por su nombre; no obstante, para su sorpresa le siguen diciendo “papá”.

Adicionalmente, Domínguez reveló que él experimentó el rechazo de la hermana de su hija mayor. Ante esto, aconsejo a la audiencia que esté pasando por esta situación a tener “paciencia” y “tranquilidad”, ya que eso puede ir cambiando.

“No siempre las cosas son fáciles y sencillas, porque así cómo he pasado todo de todo, también pasé por el rechazo por la hermana de mi hija mayor, al comienzo hubo un rechazo y también hay que tener mucho cuidado con eso, hay que tener paciencia y tranquilidad, que eso se va a ir cambiando con sentimientos, con los buenos tratos y lo demás, se puede”, señaló en cantante de cumbia.