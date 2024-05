¿De amigos a enemigos?: Karla Tarazona habló sobre su distanciamiento con Kurt Villavicencio

Karla Tarazona abrió su corazón y se pronunció sobre el distanciamiento que ha tenido con su excompañero de ‘Préndete’ y ahora conductor de ‘Todo Se Filtra’, Kurt Villavicencio.

“Yo creo que más que guardar un secreto, es cómo te refieres a la otra persona, sobre todo cuando tienes años de amistad, eso es lo que creo yo. O culpar a otras personas, justificando lo que has hecho y decir: ‘por culpa de él no me habla’, cuando eso no es así. Por lo menos yo pienso que cuando una decide alejarse de alguien es porque es directo el tema, yo no me voy a alejar de mi mejor amigo porque ‘hiciste esto, hiciste lo otro con aquella persona’”, señaló Tarazona durante la última edición de Préndete en la que conversaron con la terapeuta Karina Flores sobre los amigos que terminan siendo enemigos.

Karla reveló que ha habido oportunidades en las que se ha peleado con Christian Domínguez y le ha dejado de hablar para defender “a la otra persona”, haciendo referencia a Villavicencio, afirmación que fue confirmada por Rocío Miranda.

CHRISTIAN DOMÍNGUEZ HABLA SOBRE SU TERAPIA

Domínguez habló sobre el proceso que se encuentra llevando en terapia tras las polémicas en las que ha estado involucrado.

“Yo les he comentado un poco lo que me ha pasado, no lo puedo comentar así en vivo”, se resistió inicialmente a hablar sobre su proceso, pero finalmente se abrió.

“Son momentos bastantes duros, sí, sí son duros porque los doctores saben cómo hablarte para que puedas expresarte por completo y saben cómo llegar. Y te das cuenta dónde está el error y dices: qué hice, qué no hice, por qué lo hice”, señaló el cantante de cumbia.