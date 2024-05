Karla Tarazona hace un pedido a la prensa: “no voy a permitir que sigan a mis hijos hasta el colegio”

Karla Tarazona ha acaparado la atención de la prensa tras empezar a trabajar con su expareja Christian Domínguez en el programa Préndete. La conductora dio a conocer que esta situación se encuentra afectando el bienestar de sus hijos, quienes estarían siendo seguidos por personal de diversos medios.

“Yo solamente voy a pedir algo, yo entiendo que la gente tiene que buscar su noticia, que tiene que seguir a las personass, noticia es noticia y se la buscan como sea. Lo entiendo perfectamente, hasta que me pueden poner los adjetivos y los calificativos que ustedes quieran, pero lo que sí no me gusta, y no voy a permitir, es que sigan a mis hijos hasta el colegio. Les hago recordar que ellos son niños, menores de edad, y son vulnerables (…) la calle es libre, pueden hacer lo que ustedes quieran, pueden decirme lo que ustedes quieran, pero les voy a pedir encarecidamente y como mamá directamente a la señora Magaly, que por favor dejen de estar siguiendo a mis hijos, sobre todo cuando están yendo al colegio”, sostuvo Tarazona, alegando que sus pequeños “no tienen por qué estar inmiscuidos en este tipo de situaciones”.

Karla señala que ella no tiene problema en ser blanco de críticas; sin embargo, recalcó que sus menores hijos no tienen por qué sufrir los estragos de la farándula.

“Como les dije, ¿quieren hablar de lo de mí?, no tengo problemas, pero por favor con mis hijos, no”, concluyó la conductora.

“Lejitos por favor, lejitos, con eso se acaba la broma también, ya con eso, no es divertido”, indicó Domínguez al escuchar a su expareja.

“LES ENCANTA ESTAR EN LA ESQUINA DE MI CASA”

La conductora señaló en la última edición de Préndete que ha captado a personal de prensa en la esquina de su casa y adelantó que este fin de semana va a viajar y que el cantante de cumbia se va a quedar en su domicilio cuidando a sus hijos.

“Ya que a ustedes les encanta estar en la esquina de mi casa, entre los arbustos, este fin de semana también viajo y también se va a quedar cuidando a los bebes (Christian Domínguez), entonces me imagino que eso no va a vender porque yo no voy a estar en la casa”, señaló inicialmente Karla.