¡Mejor que nunca!: Karla Tarazona se pone las lentejuelas una vez más

La conductora de Préndete, Karla Tarazona, a sus 41 años se convierte en una chica dorada y cómo el buen vino, demuestra que los años le han favorecido mejor que nunca.

Apareció despampanante con lentejuelas doradas y plumas tornasoladas sorprendiendo a todos, en especial a su compañero de condición, Christian Domínguez, que no dudó de llenarla de halagos, destacando lo tonificado de su anatomía.

“Yo no me avergüenzo de mi pasado, el ser bailarina no te hace menos que otras personas” señaló Karla tras deleitar a todos con unos sensuales pasos de baile.

En este bloque de Préndete sea testigo de los comentarios de Christian Domínguez sobre el espectacular regreso de su expareja sentimental a las plumas y lentejuelas.