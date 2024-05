Christian Domínguez admite que padece TOC: ¿Cuál es la fijación que no lo deja tranquilo?

El trastorno obsesivo compulsivo (TOC) se caracteriza por pensamientos irracionales y temores (obsesiones) que provocan comportamientos irracionales. Aunque es más común de lo que se piensa, muchos desconocen su impacto en la vida diaria. Christian Domínguez, conductor de Préndete, reveló padecer este trastorno y lo describió de manera curiosa como "divertido". Domínguez compartió con el público su peculiar fijación con la limpieza y el orden de las zapatillas.

"Desde muy niño, soy muy ordenado; no puedo ver una zapatilla sucia o mal amarrada", declaró el cumbiambero. Durante el programa, contó cómo reacciona cuando sus compañeras no llevan las zapatillas como a él le gusta. "Por ejemplo, Karla Tarazona se pone la zapatilla, jala el cordón y la deforma. Le digo, 'no, sácatela, tengo que acomodarla'", agregó.

La psicóloga invitada al programa señaló que esta conducta puede hacer que Domínguez pierda la capacidad de disfrutar el momento. "Su fijación se centra en la zapatilla, impidiéndole disfrutar de eventos como un cumpleaños o una cena familiar. Si ve una zapatilla mal amarrada, inmediatamente se concentra en arreglarla, dejando de lado lo que realmente importa", explicó la especialista.

Domínguez, además, compartió una anécdota sobre cómo su comportamiento afecta a los demás. "Hace un par de meses, mientras conversábamos sobre el bebé, me di cuenta de que la zapatilla de Karla estaba mal amarrada. Le pedí que me la pasara y la amarré correctamente, explicándole cómo debía ponérsela y quitársela", comentó.

La psicóloga resaltó que estas conductas pueden ser imitadas por los hijos de Domínguez, quienes podrían desarrollar obsesiones similares. "Si sigue mostrando estas conductas delante de sus hijos, es probable que ellos también las adopten", advirtió.

CÓMO MANTENER TUS ZAPATILLAS IMPECABLES

Finalmente, Christian aprovechó el espacio para enseñar al público su método casero para limpiar zapatillas, demostrando paso a paso su técnica. "Ustedes necesitan un recipiente, pasta dental, bicarbonato, vinagre y un poquito de agua oxigenada. Los guantes son importantes para no maltratarnos las manos", explicó mientras mostraba la receta en pantalla. A pesar de encontrar placer en esta actividad, es importante reconocer el impacto que estas obsesiones pueden tener en su vida y en la de quienes lo rodean.