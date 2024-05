Karla Tarazona: este fue el ácido mensaje que le envió a los detractores de Préndete

Luego de la sorpresa que le dieron ayer a Karla Tarazona en Préndete por su cumpleaños, la conductora apareció en numerosos titulares de la prensa local por las emotivas palabras que le dedicó su expareja Christian Domínguez.

“Bienvenidos a Préndete, como todos los días, 10:15 de la mañana; 4:15 de la tarde y 9:45 de la noche, Préndete (…) por doble canal se transmite”, señaló entre Karla risas al referirse a los demás programas que hablan sobre el nuevo vínculo laboral que tiene con el cumbiambero y padre de uno de sus hijos.

“Lo que más me gusta es que dicen: ‘nadie nos ve’, pero nos usan para otras cosas”, señaló.

¿QUÉ DIJO CHRISTIAN DOMÍNGUEZ?

En pasado 20 de mayo, Domínguez sorprendió a Karla Tarazona al llevar a sus tres hijos al programa para celebrar en vivo su cumpleaños atrasado número 41 con flores, baile y tiernos mensajes.

"Ya te lo he dicho, ya, estoy muy orgulloso en la mujer en que te has convertido, las cosas buenas que has logrado porque las has logrado tú con tu esfuerzo y dedicación; los bebes están cada vez más grandes, más responsables y eso es netamente tu mano, yo siempre te lo voy a agradecer (...) Siempre estamos a tu lado, la gente que te quiere, que te queremos un montón. Ya sabes, estoy para las que sea y lo más importante es que siempre vamos a estar unidos de cierta forma y así va a ser para siempre. Te lo prometo”, fueron parte de las emotivas palabras que le dijo el cantante a la conductora de Préndete.