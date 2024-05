Christian Domínguez le hace promesa a Karla Tarazona: “siempre vamos a estar unidos”

La producción de Préndete agasajó a Karla Tarazona con una sorpresa por su cumpleaños en la que participaron sus pequeños hijos; no obstante, Christian Domínguez hizo sonreír a su expareja con un tierno mensaje.

“Esto va de parte mía. Ya te lo he dicho, estoy muy orgulloso de la mujer que te has convertido, por todas las cosas buenas que has logrado porque las has logrado tú, con tu esfuerzo y dedicación. Los bebés cada día están más grandes, cada vez más responsables, más buenos y eso es netamente tu mano y eso siempre te lo voy a agradecer, que quieras tanto a los bebés, que de verdad ellos sean hombres de bien”, sostuvo.

El cantante de cumbia le dijo a la madre de uno de sus hijos que siempre va a estar para ella y “dándole la mano en lo que pueda”.

“Ya sabes de que yo siempre estoy ahí cerca, fastidiándote, dándote la mano en lo que pueda”, añadió el cumbiambero.

“CÁMBIAME LA MÚSICA”

“Cámbiame la música”, fueron las palabras que dijo Tarazona tras el mensaje de Domínguez, al percatarse que el ritmo de la canción era algo melancólico e incluso, romántico. El DJ del programa rápidamente colocó un tema más alegre para que no se "malinterpreten" las palabras del conductor.

“Siempre estamos a tu lado, la gente que te quiere, que te queremos un montón. Ya sabes, estoy para las que sea y lo más importante es que siempre vamos a estar unidos de cierta forma y así va a ser para siempre. Te lo prometo”, finalizó el músico.