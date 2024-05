Karla Tarazona y Christian Domínguez pelean EN VIVO por vehículo: "Me devuelves mi carro ahorita"

La relación entre Christian Domínguez y Karla Tarazona parece ser bastante cercana detrás de cámaras, más allá de mantener una relación cordial por su hijo, Valentino. Aunque a veces puede llegar a tensionarse en el set de Préndete. En la emisión de hoy, el cumbiambero reveló que está de "empleado" de Karla, ya que ella está buscando vender su carro, lo que llevó a una discusión en vivo.

"Estoy muy contento y a la vez preocupado, porque me han contado ahí un pajarito que han aprovechado mi ausencia para decir ciertas cosas como, por ejemplo, que la producción está a mis pies. Yo no tengo la culpa de tratarlos bien y darles todo mi cariño", inició Domínguez. "Eso se llama envidia, saben por qué envidia, porque en el fondo de su corazón (Karla) me ha extrañado. Te contaré que no solo tú me has extrañado, me han extrañado también los amigos que nos siguen a todos lados, los carritos que nos siguen a todos lados en las esquinas", detalló el artista, haciendo referencia a las cámaras de espectáculos.

En esa línea, Rocío Miranda le preguntó a la modelo si extrañaba a Christian, a lo que ella respondió que no. El entonces comentó que ella había extrañado su carro, ya que él ahora lo conduce para venderlo y ganar su comisión. "¿Sabes a quién ha extrañado? a su carro sí, porque mira lo que pasa es que ahora (Karla) me ha agarrado de empleado. Ahora yo manejo su carro, porque como estoy que lo vendo, gano mi comisión, y escúchame una cosa, ella ya no ha pedido un carro de dos filas, se va a comprar un carro de tres filas", reveló.

Ante esta declaración, Tarazona arremetió contra Domínguez. "¿Para qué trabajo? para comprarme mis cosas ¿O acaso tú me lo vas a comprar?". A lo que Christian, en broma, le pidió que le devolviera el vehículo, lo que inició una mini discusión entre ambos. Finalmente, Rocío Miranda los calmó y solo pidió paz en el set.