Christian Domínguez a Karla Tarazona: “Recuerda que tú y yo no podemos ser amigos”

Christian Domínguez y Karla Tarazona vuelven a trabajar juntos y esta vez en el programa ‘Préndete’. La llegada del cantante de cumbia a Panamericana Televisión ha generado gran expectativa y tensión tanto en los televidentes como en los mismos conductores.

Durante la última edición de ‘Préndete’, el cumbiambero reveló el motivo por el cual “no puede ser amigo” de su expareja, y ahora compañera, Karla Tarazona.

“Recuerda que tú y yo no podemos ser amigos”, sentenció el conductor en medio de la preparación de un platillo tradicional.

¿POR QUÉ NO PUEDEN SER AMIGOS?

Domínguez aclaró que él no puede “ser amigo” de la madre de uno de sus hijos porque a la opinión pública no le parece correcto.

“Porque siempre que decimos que somos amigos, parece que no les gusta que seamos amigos, quieren que seamos enemigos, así que no me hables porque si somos amigos está mal, así que somos enemigos”, indicó el músico.

No obstante, Karla Tarazona no tardó en responderle de forma tajante: “creo que no te conviene tenerme de enemiga”.

Parece que esta última frase hizo reflexionar a la expareja de Pamela Franco, ya que no tardó en rectificarse y decir, que en realidad sí son amigos.

“Yo sé que no me conviene por eso soy tu amigo”, sostuvo.

¿TARAZONA Y DOMÍNGUEZ VAN JUNTOS A LOS PARTIDOS DE SU HIJO?

La conductora de Préndete afirma que han preferido no ir juntos a los partidos de su pequeño, ya que cuando eso ocurre la madre de los niños prefieren mirarlos a ellos y tomarles fotos, antes de ver jugar a sus hijos.