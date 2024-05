Tensión en Préndete por nuevo integrante: Karla Tarazona admite estar "un poco indignadita" por anuncio

Karla Tarazona se mostró preocupada por el anuncio del nuevo integrante de Préndete. El próximo lunes a las 10:15 de la mañana se revelará quién será el nuevo miembro del equipo, y varios medios habían especulado que podría ser Christian Domínguez, expareja de la conductora. Ante esta posibilidad, Karla manifestó sentirse un poco indignada porque considera que como equipo deberían haber tenido una conversación previa para saber qué va a suceder.

"La verdad estoy un poco indignadita, porque cómo es posible que a nosotros a última hora se nos digan las cosas. Somos un equipo y antes se ha debido tener una conversación de lo que va a suceder", sostuvo la modelo.

Por su parte, Rocío Miranda comentó que según lo que ha averiguado, podría ser cierto que el cumbiambero se una al equipo, pero no quiso confirmar nada aún. "Yo no voy a decir nada, pero con ese tatuaje ya me dijeron mucho ", comentó Karla, dejando entrever que reconoce los tatuajes de Christian. "Yo ya no sé qué pensar, porque últimamente me he dado cuenta que en este programa no hay amigos", agregó.

Sine embargo, la animadora también expresó dudas sobre la veracidad de los rumores, ya que considera que si fuera cierto, se lo habrían comunicado con antelación. En cualquier caso, Karla afirmó que seguirá cumpliendo con su trabajo en el programa hasta que le indiquen lo contrario.

La incertidumbre sobre quién será el nuevo integrante se resolverá este lunes a las 10:15 de la mañana.