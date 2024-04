Gisela Valcárcel saca las garras por Brunella Horna tras ser criticada por su rol de madre

Brunella Horna ha sido blanco de críticas sobre su rol de madre tras publicar una foto con su pequeño hijo Alessio, quien nació hace cinco meses fruto de su relación con Richard Acuña.

“Solo para la foto, ahí debe estar la nana que lo cuida más que la mamá”, se lee en uno de los comentarios.

Ante esta situación, la productora y exconductora de televisión, Gisela Valcárcel, defendió a la compañera de trabajo de su hija con un contundente comentario en la cuestionada publicación.

“Brunella querida es una bendición, un súper regalo el que has recibido con el bebé y lo mejor es que tú disfrutas cada momento. ¡No permitas que mentes pequeñas arruinen algún momento en tu vida! Dale con todo”, escribió Gisela Valcárcel.

CONDUCTORAS DE PRÉNDETE SE SOLIDARIZAN CON BRUNELLA HORNA

Sin embargo, la madre de Ethel Pozo no fue la única en solidarizarse con la pareja de Richard Acuña, las conductoras de ‘Préndete’ también se mostraron en contra de los comentarios de algunos internautas, alegando que al ser madres trabajadoras, no pueden estar todo el tiempo con sus pequeños.

“Yo tengo tres hijos, mamá soltera, gracias a Dios tengo a personas que me ayudan con ellos. Hay fines de semanas que ni los veo porque tengo que viajar por trabajo y eso no me hace una mala madre, porque trabajar hace que yo le pueda dar a mis hijos la vida que tienen ahora”, sostuvo Karla Tarazona, quien revela que sale 5:30 de la mañana de su casa.