¿Hay una tercera? Karla Tarazona tras ver a Andrés Wiese con dos mujeres: “amiga de EEUU, ahí no es”

¡Ampay! El actor Andrés Wiese ha vuelto a alborotar las redes sociales tras ser captado en situaciones comprometedoras con dos mujeres.

El programa de ‘Amor y Fuego’ reveló unas imágenes en la que se observa al artista caminando de la mano con una misteriosa joven con dirección a su departamento.

ALESSA ESPARZA

No obstante, no fue la única mujer en caer en los encantos del actor peruano, dado a que también fue visto besando apasionadamente a Alessa Esparza, expareja Stefano Salvini, quien en su momento fue su amigo.

La actriz y escritora actualmente se encuentra grabando ‘Sube a mi nube’, la película de Nubeluz, con Wiese.

KARLA TARAZONA HABLA SOBRE UNA TERCERA MUJER

Karla Tarazona dio a conocer que el actor estaba saliendo con una mujer, aparentemente de Trujillo, que vive en Estados Unidos.

“Me hizo eco eso porque yo sabía que él estaba saliendo con otra persona en Estados Unidos, es más, hay un viaje de vacaciones pendiente (…) Solamente voy a decir algo: al muchacho parece que le gustan las trujillana”, sostuvo la conductora.

“Amiga de Estados Unidos, ahí no es hermana, arranca”, agregó señalando “y no me lo vas a negar porque yo he visto las fotos”.