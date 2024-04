Esto respondió Darinka Ramírez a quienes la acusan de embarazarse de Farfán para "asegurar su pensión"

Darinka Ramírez, conocida por ser la madre de la última hija del exfutbolista Jefferson Farfán, rompió su silencio en redes sociales para defenderse de quienes cuestionan su pronto embarazo. La modelo de 25 años abrió la caja de preguntas en sus historias de Instagram y respondió a algunos usuarios que la criticaron por considerar que busca aprovecharse económicamente de la 'Foquita'

Ante la pregunta sobre por qué se embarazó tan rápido y si no pensó en formar un hogar, Darinka respondió con contundencia: "No se desgasten en sus malos comentarios. Vivan felices que la vida es corta. Mi hija es feliz con el amor de sus papás y los que los rodea, con eso me basta".

Las críticas continuaron y otro usuario la acusó de haber asegurado su futuro con la pensión del exjugador de Alianza Lima. La joven minimizó el comentario y afirmó que tener una hija no es el resultado de tener éxito. "Mi logro no es mi hija, ahora mi logro será enseñarle a ser una buena persona y que no haga daño", concluyó la joven.