¿Qué pasa entre Mark Vitto y Deysi Araujo? Habría llamado a pelirroja para aclarar intento de "chape" con Dorita

La relación entre Mark Vitto y Deysi Araujo sigue generando especulaciones y preguntas entre sus seguidores. Aunque ambos compartían TikToks juntos que sugerían una relación romántica, ninguno ha confirmado oficialmente que estén juntos.

Recientemente, el exesposo de Keiko Fujimori parece haber adoptado una actitud más coqueta. Durante un evento, Mark intentó robarle un beso a la animadora Dorita Orbegoso, pero ella se apartó de él.

Tras la revelación de las imágenes, Deysi Araujo fue vista en los pasillos de Panamericana Televisión hablando por teléfono. ¿Mark Vitto habría llamado a la pelirroja para que no hayan malentendidos por el intento de 'chape' a Dorita? Al respecto, Araujo lo confirmó y agregó: "Me da gusto que me llame y me de explicaciones. Es bonito que un amigo que te quiere te llame y te dé explicaciones".

Aunque la situación entre Mark y Deysi sigue siendo un misterio, las cámaras de Préndete continuarán atentos a cualquier señal que pueda confirmar o desmentir un romance entre ambos.