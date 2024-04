Dayanita se confiesa y habla de su "relación" con Topito: "Ahora estoy buscando un 'good time'"

La actriz Dayanita ha decidido abrir su corazón y hablar sobre su relación con el cómico Topito. En una entrevista con las cámaras de Panamericana Televisión, Dayanita reveló que, a pesar de haber sido vinculada sentimentalmente con Topito, actualmente no tienen ningún tipo de vínculo romántico con él.

"Siempre nos van a ver juntos por el trabajo que tenemos, pero más allá de eso, ya no tenemos ningún tipo de vínculo, ninguna relación. Ahorita estoy sola, feliz de la vida, on fire, trabajando, buscando un good time. (...) Obvio, siempre va a haber (good time) para todos, tanto hombres como mujeres", declaró la artista.

Como se recuerda, ha ce un tiempo vimos vestida de novia a Dayanita y se especulaba que se había casado en secreto con Topito, pero tras un ampay del cómico todo se habría ido al Tacho.

Por otro lado, la artista cómica también habló sobre Ernesto Pimentel, conocido por su personaje de "La Chola Chabuca", quien la acogió en el programa "El Show de la Chola" cuando se quedó sin trabajo. Dayanita expresó su apoyo a su exjefe en medio del escándalo en el que está envuelto tras el estreno de su película, mencionando que cada persona tiene su versión de los hechos.

"Bueno cada quien tiene su versión y cada quien tiene lo suyo pues. He escuchado ambas versiones, he leído el libro, he visto la película este, pero como te digo no sé lo que pueda pensar porque cada quien nos caracterizamos como somos, y es suficiente. (¿Cuál de las dos versiones de repente es la que tú más crees?).Yo me quedo con Chabuca", sostuvo.