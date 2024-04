Ducelia Echevarría dice que Piero Arenas fue su “momento más humilde” tras verlo con Rosángela Espinoza

Rosángela Espinoza y Piero Arenas han estado teniendo actitudes coquetas en redes sociales. Ducelia Echevarría fue consultada sobre este presunto romance y no pudo evitar reírse, ya que considera que forma parte de una estrategia del programa al que pertenecen para mejorar su rating.

“Amor de mi vida”, se le escucha decirle al chico reality a Espinoza, un apodo que él algún momento le habría llegado a decir a la conductora al inicio de la relación.

“Fue mi momento más humilde, mi momento más humilde con él. Yo invertí mi tiempo con él”, señaló Echevarría.

“Qué te lo diga él, si quieres” fue lo que contestó al ser cuestionada sobre si también tuvo que invertir dinero en su fallida relación.

Por otro lado, señaló Rosángela suele tener predilección por los hombres con la “billetera bastante grande” y considera que Piero no tiene la capacidad económica para cumplir con las “aspiraciones” de la influencer.

“PAREJITA FALSA”

La conductora de ‘Todo se Filtra’ sospecha que este aparente romance podría ser parte de una estrategia del reality ‘Esto Es Guerra’ para mejorar su rating, ya que últimamente no les ha ido muy bien.

“Podría ser por falta de estrategias, es que no tienen de que más colgarse porque en verdad, si ves, están pero…” dijo haciendo alusión a su baja receptividad.

Echevarría fue muy enfática al afirmar que no planea regresar a dicho programa; no obstante, no dudó en mandarle un saludo a la supuesta parejita.

“Bueno, a la nueva parejita falsa, que disfruten y que hagan crecer el programa porque se está cayendo en picada porque nada de lo que hacen mueve, ni genera absolutamente nada”, sostuvo.