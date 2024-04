Edwin Sierra sobre polémica por 'Chabuca': "He 'leído' más el libro (de Alex Brocca) por el TikTok"

El reconocido comediante Edwin Sierra está de celebración por el aniversario número 14 de su exitoso programa radial "Cumbias y Risas", el cual es uno de los shows radiales más populares a nivel nacional.

Durante una transmisión en vivo para Préndete, Edwin recibió la visita de diversos artistas que han pasado por su programa a lo largo de los años, quienes se unieron para felicitarlo por este logro, y se reunirán en un evento el próximo sábado para el festejo.

Además de la celebración, Edwin también comentó sobre la película de la Chola Chabuca, la cual ha generado gran controversia. "No la he visto todavía, he leído más el libro (de Alex Brocca) por el Tiktok que se ha viralizado bastante", indicó el excompañero de trabajo de Ernesto Pimentel.

"Yo creo que eso le toca a él explicar de cómo y por qué hizo la película. Si me preguntas a mí, la haría cómica como lo hizo Carlos Alcántara, llevándola al humor. Pero cada uno tiene su estilo y se respeta", expresó el comediante.