Viviana Rivasplata sobre Samantha Batallanos tras ampay con Maicelo: "Tiene que trabajar en su autoestima"

Viviana Rivasplata visitó los estudios de Panamericana Televisión y opinó sobre los últimos chismes de la farándula. Uno de los temas que abordó fue el reciente ampay que sorprendió a todos, donde se vio a Samantha Batallanos saliendo del mismo lugar que su expareja Jonathan Maicelo. Aparentemente, ambos personajes habrían pasado la noche juntos.

Viviana, quien conoce a Samantha tras ser parte del jurado cuando participó en Miss Perú comentó: "Después de las denuncias que Samantha hizo, sobre todo de algo tan fuerte como la agresión física, ojalá pueda ser un poco más fuerte y más independiente emocionalmente, sobre todo para no volver a caer en algo que ya le venía haciendo daño", manifestó la rubia.

"Es una mujer adulta, ella sabe lo que hace, pero si es verdad que ha sufrido agresión física, es algo que hay que tomar con muchas pinzas, hay que pensarlo demasiado bien como para volver a caer en la misma relación", agregó.

Tras la difusión de estas imágenes de la expareja, las críticas de los cibernautas no se hicieron esperar. Muchos ya no creen que Maicelo haya lastimado a Samantha. En esa línea, Rivasplata dijo: "Yo creo que deberíamos ayudarla. No creo que la crítica la ayude mucho a tomar buenas decisiones. Yo creo que tiene que trabajar ella mucho más en su autoestima y en su amor propio como para poder tomar las mejores decisiones", sostuvo.

Por otro lado, las cámaras de Panamericana Televisión avistaron a la Batallanos, pero la modelo decidió guardar silenció y no comentar nada respecto al ampay.