Karla Tarazona considera que pelea entre Ethel Pozo y Natalie Vértiz es “show”:”¿No hay rating?"

La trifulca entre Ethel Pozo y Natalie Vértiz han dado mucho de qué hablar durante este fin de semana; no obstante, la conductora Karla Tarazona, quien tiene muchos años en la televisión, desconfía de la veracidad de este enfrentamiento y sospecha que es una forma de ganar más rating.

“¿No hay rating en los programas, que ahora se tienen que pelear entre ellas?”, sostuvo Tarazona, quien agregó que “cuando la veas jalándose las mechas, ahí les voy a creer, mientras tanto yo no creo nada en lo que hagan”.

Adicionalmente, hizo una breve referencia al momento en el que Ethel Pozo se sacó las extensiones en vivo en ‘América Hoy’ y le dijo, en broma, a Rocío Miranda que mañana le iba a arrancar su pelo falso.

“Si eso da rating, mañana te arranco las extensiones”, dijo Karla a Rocío, no obstante, ella aclaró que su “cabello es natural”.

¿CÓMO INICIÓ ESTA PELEA?

Las diferencias en opiniones entre ambas figuras públicas iniciaron cuando Ethel Pozo criticó a Yaco Eskenazi, esposo de la influencer Natalie Vértiz, por las opiniones que dio en el programa digital 'Palabra de hincha', donde relató la poco agradable experiencia que vivió en Disney World en la adquisición de pases rápidos. La conductora sostuvo que estos comentarios estaban fuera de lugar, alegando que no estaba tomando en cuenta la difícil situación económica que atraviesan muchos peruanos.

Ante dichos cuestionamientos, Vértiz salió como una leona a defender al exchico reality, alegando que Pozo tendría una mansión casi tan grande como la de Jefferson Farfán y que sus comentarios son incongruentes con el estilo de vida que ella mantiene.

“Se sorprende de la casa de la ‘Foca’ cuando su casa es del mismo tamaño. He estado escuchando a Ethel, que no va a Disney, que no paga fast past. Claro que paga, ella paga mega fast pass. ¿Cómo te haces, ¿no? Qué chistosa”.