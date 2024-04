¡Porque no te largas!, usuarios arremeten contra Fabio Agostini por criticar la belleza peruana

Una vez más en el ojo de la polémica. Fabio Agostini criticó la belleza peruana en medio de una conversación con un compañero en un reality. En declaraciones, el español en medio de platica señaló que se llena de nostalgia al no ver a personas con buenas facciones en las calles.

"Vas a la calle y ves gente bonita, ¿no? Eso es lo que más extraño, hermano... que por aquí (Perú), por lo general, sales a la calle...", mencionó.

REACCIONES

Tras estas palabras los cibernautas no duraron en arremeter contra el ‘canario’ y le pidieron que no regrese al territorio nacional, si considera que los ciudadanos no son agraciados.

“Si no te gusta andar por las calles del Perú, porque no te largas y das una oportunidad a un peruano. (…) Tantas cualidades Fabio, lamentablemente en el reality mostraste lo peor”, se puede leer en Instagram.

Finalmente, el conductor de Préndete Stiwart Sotomayor no se guardó nada contra Agostini y sostuvo que el español no debería seguir en el país y regresarse a su nación de origen.