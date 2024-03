Kurt Villavicencio a Paula Arias sobre Eduardo Rabanal: “No mereces a un hombre así”

Tras la visita de Son Tentación a Panamericana Televisión para invitar a sus seguidores a la celebración de sus 12 años de creación, el conductor de Todo Se Filtra, Kurt Villavicencio le mandó un duro mensaje a la fundadora de la agrupación salsera.

En declaraciones, Villavicencio le dijo a Paula Arias que no debería volverse a dar una oportunidad con el exfutbolista de Carlos Mannucci, Eduardo Rabanal a quien lleva más de 10 años.

“Le lleva 12 o 13 años a Eduardo y he dicho que ella esta en una etapa de su vida y el otro señor en otra (…) Siento que Paula no merece un hombre así (…) Siento que Eduardo Rabanal no nació para Paula Arias ni para otra mujer, porque hombres así no valen la pena”, sostuvo.

¿SEPARADOS PARA SIEMPRE?

Kurt Villavicencio reveló que la líder de Son Tentación le pidió que no menciona el apellido de Rabanal, por lo que deduce que ya lo expectoro de su vida para siempre y ahora buscará enfocarse en sus temas personales.

Cabe mencionar que, hoy la primera orquesta salsera femenina del Perú brindará un concierto en la discoteca Coco´s de Lince celebrando su aniversario 12.