¿Estaban besándose? ¡AMPAY! Christian Cueva y Pamela López habrían regresado

Un nuevo ampay ha remecido a la farándula nacional, luego que el programa 'Amor y Fuego' difundiera el avance de un video de Christian Cueva y su expareja Pamela López en una situación comprometedora al interior de una camioneta. Si se confirma que se llegaron a besar, demostraría que la pareja se reconcilió tras el escándalo de infidelidad con Pamela Franco.

Parece ser que Pamela decidió darle una segunda oportunidad al futbolista, pese a las constantes "tropiezos" de Cuevita.

El programa, conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre, emitirá estas imágenes el lunes 11 de marzo, en las que aparentemente fueron captados en una escena de besos en el interior de una camioneta blindada.

NO DEJA DE PEDIR PERDÓN

Recientemente, 'Aladino' volvió a dedicarle un mensaje en redes sociales a López donde muestra su gran arrepentimiento.

"Después de tanto tiempo paso por acá más calmado primero para pedirle a Dios perdón, para pedirle perdón a mi familia, a la mujer que me dio toda su vida pensando en lo mejor para mí y fui egoísta al no escucharla, fuiste tú la que me decía mis verdades", escribió.