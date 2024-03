Karla Tarazona aclara foto con Christian Domínguez y corta amistad con Kurt Villavicencio

Karla Tarazona no solo brindó mayores detalles sobre la foto que en la se la observa en el mismo gimnasio que su expareja Christian Domínguez, sino que también le dedicó unas fuertes palabras a su excompañero Kurt Villavicencio.

“Yo no sé por qué les sorprenden ese tipo de imágenes, no entrenamos juntos, pero me lo he cruzado unas cuantas veces y justo en ese momento, esta chica que le gustó tomar la foto, que parece que su premio es ser ‘ratuja’ porque todavía pone: ‘Ay, ya soy ratuja’, cuando te vea en gimnasio te voy a explicar lo que eres. Pero ahí se ve, ya había terminado de entrenar y estaba haciendo contenido con la máquina y yo llegaba con mi amiga”, indicó la conductora de Préndete, quien precisa que lleva medio año entrenando en ese establecimiento.

“No es la primera vez que me lo cruzo porque en mi casa, te cuento, me lo cruzo casi todos los días porque va a ver a su hijo (…) No estamos juntos, como dijeron, no entrenamos juntos, cada uno entrena por su lado”, agregó.

Adicionalmente, negó una posible reconciliación amorosa; no obstante, precisó que Domínguez, quien recientemente fue ampayado, se lleva muy bien con sus hijos y que ambos buscan llevar la fiesta en paz por el bienestar de los menores.

“La gente que me conoce sabe a qué tipo de relación me refiero (…) quiero que entiendan, nosotros terminamos a las patadas, nosotros nos hemos dicho muchas cosas, pero ya pasaron los años, las personas maduran. Nuestra intención es abocarnos sobre todo a mi pequeño y quiero que mi pequeño esté bien y este feliz, nada más me importa”, señaló.

MENSAJE A KURT VILLAVICENCIO

Tarazona durante la última transmisión en vivo de Préndete, se quitó el audífono y le dedicó unas fuertes palabras a Kurt Villavicencio, nuevo conductor de ‘¡Todo se Filtra!’, le reclamó por la forma en la que había tratado el tema y dejó en claro que ya no son amigos.

“Discúlpame un ratito, yo sí respeto a mis compañeros. Creo que te tiene que quedar claro a ti, Kurt Villavicencio, que yo sí me he portado como he tenido que portarme contigo cuando has pasado, incluso, hasta en situaciones vergonzosas y traumáticas públicamente y creo que tus expresiones del día viernes me han parecido una gran falta de respeto a lo que, si quieres llamar a lo que tuvimos alguna vez, amistad. Yo jamás me he jugado contigo con cosas que te han dolido”, sostuvo.

“Para mí ese tema ya está zanjado, se feliz con tu programa y si eso te da rating, bien por ti, sigue hablando”, añadió.

El conductor de ¡Todo se Filtra! se pronunció sobre las imágenes de su excompañera con Domínguez y especuló sobre un posible regreso, además de hacer referencia a los momentos traumáticos que vivió Tarazona durante su embarazo.

“¿Será que Karla Tarazona, que está soltera y Christian Domínguez, que está soltero, estarán intentando retomar esa fallida relación que quedó en el pasado?”, se cuestionó Kurt en la última edición de ‘Todo se Filtra’.

"Tu misma sufriste la decepción de la infidelidad, cuando estabas embarazada, te engañó con su compañera de baile, en el mismo reality donde estabas tú", agregó el conductor.