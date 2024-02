Farid Ode habla sobre su novia de 24 años: se lleva muy bien con sus hijas

Farid Ode, quien fue una figura bastante destacada en la televisión en los años 2000, se presentó en la última edición del programa ‘Préndete’ para enseñar una deliciosa receta de ceviche y dar una breve actualización de su vida sentimental. Actualmente, lleva dos años y ocho meses con su novia de 24 años.

“Mi corazón está feliz, muy feliz (…) estoy enamorado, feliz porque tengo dos hijas hermosas, grandotas, lindas (…) estoy enamorado de mi novia y de mis hijas (…) Ya vamos a cumplir dos años y ocho meses, estoy durando”, señaló al ser consultado sobre su pareja actual.

“Karlita (Tarazona), tú ya me conoces, después de todas las cosas que he pasado, uno sienta cabeza. Pero hay que sentar cabeza de verdad, no como otros floreros que hablan, hablan y al final…”, señaló.

El exesposo de Mariella Zanetti señala que su novia actual es extranjera y tiene 24 años. Adicionalmente, admitió que él tardó mucho en madurar.

“Yo tardé mucho en madurar, realmente, desde el fallecimiento de mi madre, que en paz descanse, aprendí muchas cosas que no he debido hacer, pero que sí las hice, fue para eso, para que me enseñe”, indicó.

“Los retos a ver si me ampayan, ampáyenme”, dijo.

¿SU NOVIA SE LLEVA BIEN CON SUS HIJAS?

El recordado ‘Superman’ reveló que ya vive junto a su nueva pareja, quien lo apoya en su negocio, adicionalmente; destacó que la joven de 24 años se lleva muy bien con sus hijas.

“Eso sí Karlita, gracias a Dios con Mariella y con Sandra, tenemos una relación muy cordial, muy buena, ya las cosas que pasaron antes ya quedaron atrás. Tratamos de llevar una buena relación por el bienestar de nuestras hijas, que ya son grandes, ya entienden”, dijo al ser consultado por sus exparejas.