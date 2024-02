Ducelia Echevarría se defiende tras ampay con hombre que estaría casado: “No hice nada malo”

Las cámaras de un programa de espectáculos captaron a Ducelia Echevarría saliendo con un hombre que estaría casado. Ante esta situación, la conductora de Préndete dio su versión de los hechos.

El programa 'Magaly TV La Firme' expuso una serie de imágenes en las que se ve a la exchica reality saliendo con un misterioso hombre. Según la narración, este sujeto se fue a su casa con su familia después de verse con la modelo oxapampina.

“Como ves en las imágenes, yo estaba conociendo a esta persona y claro, cuando una pareja o dos personas deciden conocerse o iniciar algo bonito, se inicia algo bonito y yo no soy el FBI para estar investigando a nadie. Yo simplemente me dejé llevar y sí mantuve una relación con él, salimos, nos estuvimos conociendo como cualquier persona lo haría”, dijo Ducelia al ser consultada por Rocío Miranda sobre si sabía que este hombre era casado.

La conductora precisa que “estuvo conociéndolo y nada más”, además señala que muchas veces hay personas que quieren dañar a las figuras públicas cuando las ven bien y creciendo.

Por otro lado, menciona que los momentos que compartió con él han sido pocos, argumentando que durante este tiempo solo ha estado focalizada en su trabajo y en su hija por lo que no lo veía durante los fines de semana, ya que son “sagrados” para ella.

“NO ESTOY BIEN”

“Nada, son cosas que a veces pasan, yo obviamente no estoy bien, tú sabes cómo es el tema de las redes sociales, sabes cómo es el tema de los medios de comunicación, sé que se me viene una semana bastante complicada, pero yo estoy aquí fuerte porque he pasado por varias cosas, no una así, pero sé que no hice nada malo, no tengo porque huir, no tengo porque no decir (…) Si tengo que hablar algo y tengo que aclarar algo, lo voy a hacer aquí en mi canal, en donde tengo que hablar, en donde tengo que responder.”, sostuvo, Rocío anunció brindará mayores detalles en ‘Todo se filtra’.

Adicionalmente reveló que ella lo conoció haciendo su trabajo, al ser consultada sobre la razón por la cual se lo veía en los shows de la conductora.

“Son imágenes que obviamente a mí también me agarraron en frío, pero como te dije, lo estuve conociendo, creo que el ‘estuve’, ya dice mucho. Creo que es una decisión que ya tomé”, dijo ante las cámaras de Préndete.

“No tiene nada de malo lo que hice, si los medios de comunicación o los demás programas quieren atacarme, quieren hablar de mí y quieren generar con eso, que lo hagan, son libres de hacerlo, pero lo único que les puedo decir es que pueden opinar lo que quieran, yo estoy súper tranquila con mi conciencia”, concluyó.