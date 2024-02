Christian Domínguez: Karla Tarazona habla sobre los tres tatuajes que se hizo en honor al cantante

Karla Tarazona habló sobre los tres tatuajes que se hizo cuando era pareja de Christian Domínguez; muestras de afecto que decidió "borrar" al terminar la relación.

“Yo aprendí esa lección, si me tatué en su momento, pero después aprendí la lección y dije: lo único que voy a poner en mi cuerpo es algo que tenga que ver con mis hijos”, dijo.

La conductora de Préndete señala que uno de los tatuajes que le gustaría realizarse eventualmente es un “Saturno" en honor a la hija que nunca pudo tener, haciendo referencia a una canción de Pablo Alborán.

“Yo he admitido y lo dije, que, en algún momento de mi vida, yo lo hice, es verdad. Me hice tres tatuajes y yo me los borré, tengo un lazo con el que tapé el nombre, tengo una pluma y uno acá en la pierna”, señaló Tarazona.

Es importante recordar que la conductora tiene tres hijos varones y revela que incluso se hizo un tratamiento para poder ser madre de una niña.

Karla no ha sido la única en plasmar su amor en un tatuaje, Ducelia Echevarría también confesó haberse realizado un arte en su piel por amor.

¿QUÉ HARÁ CHRISTIAN DOMÍNGUEZ CON EL TATUAJE QUE SE HIZO EN HONOR A PAMELA FRANCO?

¿El amor se va, pero los tatuajes quedan? Luego de la polémica ruptura entre Christian Domínguez y Pamela Franco por las infidelidades que cometió el cantante cumbia, han surgido numerosos cuestionamientos sobre qué es lo que pretende hacer el artista con el arte que se hizo en la piel en honor a su pareja.

Víctor Paredes, el tatuador de La Mackyna y Christian Domínguez, reveló algunos detalles sobre el tatuaje que se hizo el cantante de cumbia del rostro Pamela Franco.

“Es un promedio de 15 cm”, precisó el tatuador, quien señala que si es posible borrarlo en algunas sesiones.