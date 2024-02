Christian Domínguez está yendo a terapia, según “su mejor amigo”: “lloró, está mal, se siente avergonzado”

‘La Mackyna’, quien se autodenomina como “mejor amigo” de Christian Domínguez reveló nuevos detalles sobre la situación emocional que se encuentra atravesando el cantante, quien se ha visto envuelto en la polémica por haberle sido infiel, más de una vez, a Pamela Franco.

“Christian está ahorita súper arrepentido y triste, yo lo vi hace dos días y lo abracé, lloró, estuvo mal, está mal, más que todo por el tema familiar, se siente avergonzado, más que todo porque él es muy tirado a su familia, a su papá. Yo como su mejor amigo siempre tengo que darle fuerzas. Pero si me da muchísima pena que haya gente que a veces habla de más, sin pensar que tal vez hay familia de lado como sus papitos, sus hijos, que él adora, da la vida por ellos; y meten a personas que no deberían meter porque Christian ha dado la cara, ha salido, ha dicho que se arrepiente y no es una persona que está fingiendo, ni que le da igual lo que pase, al contrario, él se siente muy avergonzado.", señaló en Préndete.

Mackyna señala que su amigo está yendo a terapia y que va a seguir respaldando al cantante en este proceso.

“Yo como amigo te cuento lo que he visto. Él está llevando sus terapias y él piensa seguir llevando sus terapias y me alegro porque es un gran ser humano, es un gran hijo, es un hombre muy trabajador, lo admiro por muchas virtudes, pero bueno, lastimosamente todos los seres humanos tenemos errores y él se equivocó y él ahora está asumiendo lo que fue su error”, reveló.

MACKYNA DEFIENDE A SU AMIGO

El personal trainer no dudó en defender a su amigo, alegando que “a veces los hombres” son infieles, no por amor “si no un tema de carne” y que toda esta polémica se ha desatado porque es una figura altamente mediática.

“Lo que pasa es que a veces los hombres, no es un tema de amor, es un tema de carne. Y quizás en ese momento las personas no piensan. Además, todo esto se ha paralizado porque es Christian Domínguez porque en realidad si lo hiciera cualquier persona, sea famoso o no famoso, pasaría de largo. Conozco muchísimas personas que tienen familia y hacen peores cosas, el tema es que es Christian Domínguez y si Christian Domínguez hace algo es lo peor”, señaló la Mackyna.