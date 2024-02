Karla Tarazona sobre Christian Domínguez: "Es el papá de mi hijo, y la puerta no se la voy a cerrar"

En la última edición de 'Magaly TV La Firme', la conductora Magaly Medina expresó su asombro ante la visita de Christian Domínguez a la casa de Karla Tarazona, después de protagonizar un ampay que generó revuelo al inicio del año 2024. A raíz de esto, la conductora de Préndete rompió su silencio y se pronunció sobre la situación.

Tarazona aclaró que permitió la entrada de Domínguez a su casa porque es el padre de su hijo, pero ella se retiró 20 minutos después de su llegada para continuar con su vida y sus actividades.

"El día de ayer que han estado en mi casa mi hijo ha estado en el balcón y él me preguntaba ¿qué hacen acá? ¿por qué están acá? y es explicarle a ellos todo lo que esta pasando y es una labor muy difícil como mamá, ya que me tengo que preocupar por la estabilidad emocional de mis hijos", manifestó.

"Christian es el responsable de esta situación y es el encargado de explicarles lo qué sucede, yo no soy el paño de lágrimas de nadie. El día de ayer se emitieron imágenes que mal informaron. Christian ingresó a mi casa el día de ayer sí, porque yo no lo voy a botar, no le voy a decir no veas a tu hijo. Ingresó a mi casa, y a los 20 minutos de que ingresó, yo me retiré y me fui a entrenar", agregó.

Para respaldar sus afirmaciones, Tarazona mencionó que tiene un video que demuestra que Christian Domínguez se fue de su casa a las 3:56 de la tarde, y ella regresó media hora después. Además, negó haberle dicho a Domínguez que cuide a su hijo, argumentando que eso no tiene nada que ver con su vida como padre.

"Espero haber aclarado esto para que ya me dejen de molestar. Lo van a ver seguido (en mi casa), sí lo van a ver, porque es el papá de mi hijo, y la puerta no se la voy a cerrar, porque el problema personal que tenga él, él va a tener que solucionarlo, pero nadie a va cuestionar lo que debe cumplir como papá, ya sea económicamente o emocionalmente, pero tiene que estar", finalizó.

PIDE QUE NO LA INVOLUCREN

Asimismo, Tarazona se mostró empática con Pamela Franco, la expareja de Domínguez, e indicó que "la gente olvida que hay niños involucrados". Aclaró que, si bien no ha hablado públicamente, sí se solidariza con la situación de Franco, ya que ella misma ha pasado por lo mismo.

La conductora resaltó que no tiene responsabilidad alguna en la situación, ya que quien debe responder por sus acciones es Christian Domínguez. Se negó a hacer comentarios que pudieran malinterpretarse y señaló que no participará en una historia en la que no tiene ninguna implicación.